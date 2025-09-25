Ministério Público denuncia 12 pessoas por fraudes em serviços de saúde nas Missões 

Ação faz parte da Operação Home Cash. Ministério Público do Rio Grande do Sul / Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou 12 pessoas nesta quinta-feira (25).

Elas são acusadas de integrarem uma rede de fraudes e desvio de recursos públicos destinados a serviços de saúde domiciliar na Região das Missões.

A ação integra a Operação Home Cash, que tem como objetivo combater fraudes e desvios de recursos públicos obtidos por meio judicial para o chamado sistema home care — tratamento especial a partir de uma estrutura médica montada na residência dos pacientes.

Entre os denunciados está o defensor público Bruno Pugialli Cerejo, da 1ª Defensoria Pública de Santo Ângelo, no noroeste do Estado. A Defensoria Pública do Estado informa que o investigado não está no exercício de suas atribuições e que os fatos estão em apuração pela Corregedoria Geral da Instituição. Até o momento, não foi possível contato com a defesa de Bruno Pugialli Cerejo. O espaço segue aberto para manifestações.

De acordo com a investigação, o grupo era dividido em núcleos jurídico, empresarial e médico. A estratégia consistia em superfaturar atendimentos de home care, cobrar por equipamentos que nunca chegaram a ser comprados e lançar serviços que não eram prestados. Para garantir os pagamentos do poder público, eram produzidos documentos falsos.

Conforme o MPRS, a fraude trouxe prejuízos tanto para os cofres públicos quanto para pacientes em situação de vulnerabilidade. No total, o Ministério Público atribui aos investigados 19 crimes de estelionato majorado, contra a administração pública e pessoas vulneráveis, além da prática de organização criminosa.

O esquema envolvia empresas contratadas para prestar serviços de saúde, atuando em parceria com profissionais e gestores para fraudar procedimentos e relatórios. O Gaeco também pediu à Justiça medidas cautelares, como a proibição de contratar o poder público e de manter vínculos com empresas envolvidas na fraude.