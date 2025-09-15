Indígena é morto a tiros em conflito na reserva de Erebango

Um indígena morreu durante conflito na Reserva Ventarra, em Erebango, no norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (15). A terra de 772 hectares é habitada por caingangues.

Conforme o comandante da 1ª Companhia Independente de Getúlio Vargas, major Ailton Trindade, uma disputa pelo cacicado da terra indígena motivou o ataque.

O homem foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido ao Hospital de Getúlio Vargas, mas não resistiu.

— Ao que tudo indica, segundo informações preliminares, seria uma disputa, alguma insatisfação pelo cacicado. Eles buscam a colocação de outra liderança no lugar da atual cacique — relata Trindade.

Segundo a BM, o conflito no local é recente, embora tenha havido episódios de violência no passado. O problema não teria relação com a recente ocupação de uma propriedade rural pelos indígenas.