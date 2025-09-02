Homem é preso logo após assalto à joalheria em Passo Fundo

Um homem de 28 anos foi preso no início da tarde desta terça-feira (2) em Passo Fundo. Ele é suspeito de assaltar uma joalheria na Avenida Brasil, centro da cidade, usando uma roupa semelhante ao uniforme de funcionários dos Correios.
De acordo com a Brigada Militar, o criminoso entrou na joalheria e anunciou o assalto. Ele levou diversos relógios e outras joias e saiu da loja. Logo em seguida, uma funcionária acionou a polícia e relatou o caso.
A Brigada deu início às buscas ao autor do assalto. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito foi encontrado correndo pela avenida.
Após ser detido, os policiais encontraram com ele os objetos furtados e também um revólver. Ainda segundo a BM, o homem vestia uma roupa semelhante ao uniforme de agentes dos Correios para evitar suspeitas na hora do assalto.