Homem é preso em Erechim por estupro durante falsas sessões de terapia

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (19) por suspeita de estupro de vulnerável em Erechim, no norte do Estado. Ele se apresentava como massagista e terapeuta, e abusava das vítimas durante o atendimento.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito teria abusado sexualmente de pelo menos duas mulheres. Conforme relatos das vítimas, ele teria dito que resolvia problemas de coluna e "curava depressão".

A investigação apontou que o suspeito estaria realizando busca ativa por um perfil: ele abordava mulheres vulnerabilizadas por questões de saúde ou emocionais. Aquelas que contratavam os serviços acabavam sendo vítimas do abuso.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem induzia as vítimas a realizarem movimentos sexuais durante a suposta massagem terapêutica.

As duas mulheres foram identificadas em ação da secretaria de Saúde de Erechim que, ao constatar o crime, acionou a polícia.

O homem foi identificado e encaminhado para o Presídio Estadual de Erechim. Ele tinha passagens policiais por outros crimes da mesma natureza.

O delegado regional Gustavo Vilasbôas Ceccon orienta que eventuais vítimas do agressor que ainda não tenham buscado atendimento policial ou médico procurem os órgãos competentes e comuniquem os crimes. A intenção da polícia e da rede de saúde é amparar estas vítimas e, em um segundo momento, responsabilizar o abusador.

A Polícia Civil de Erechim ainda faz um série de recomendações sobre os atendimento de saúde: