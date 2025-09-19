Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é preso em Erechim por estupro durante falsas sessões de terapia

Suspeito de 24 anos se apresentava como massagista e atendia à domicílio. Duas vítimas já foram identificadas pela polícia

GZH Passo Fundo

