Homem é morto em tentativa de assalto à propriedade rural de Boa Vista do Incra

Um homem morreu durante uma tentativa de assalto a uma propriedade rural de Boa Vista do Incra, na Região Noroeste, na madrugada desta terça-feira (16). O caso aconteceu às margens da RS-481, próximo à Fazenda Corticeira.

Conforme a Brigada Militar, homens armados tentaram arrombar a porta da casa. O capataz que estava no imóvel reagiu com tiros de dentro da residência.

Após serem acionados, os policiais fizeram buscas no local e encontraram um dos suspeitos caído ao lado de um facão. O homem já estava morto.

A Polícia Civil acionou a perícia criminal de Santo Ângelo para a coleta de provas. A identidade do homem não foi divulgada.