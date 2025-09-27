Segurança

Bairro Petrópolis
Notícia

Homem é morto a tiros e mulher baleada dentro de casa em Passo Fundo

Suspeitos chegaram de carro e disseram ser da polícia antes de atingir vítima com diversos disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (27) 

Luiz Otávio Calderan

Repórter

