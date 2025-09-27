Homem é morto a tiros e mulher baleada dentro de casa em Passo Fundo

Homicídio foi na Rua Nelson Sirotsky Sobrinho, no bairro Petrópolis, por volta das 15h. Luiz Calderan / Agencia RBS

Um homem foi morto a tiros e uma mulher acabou baleada na tarde deste sábado (27) em Passo Fundo. O caso foi em uma casa da Rua Nelson Sirotsky Sobrinho, no bairro Petrópolis, por volta das 15h.

Segundo a Polícia Civil, três homens encapuzados chegaram de carro e estacionaram em frente à casa. Eles desceram do veículo, um Sedan prata, e entraram na residência dizendo serem policiais. Testemunhas relataram que os três usavam colete à prova de balas.

A vítima foi atingida com diversos disparos de arma de fogo e morreu no local. Ele foi identificado como Eduardo de Cesari Machado, 24 anos.

Uma mulher que estava na casa também foi baleada no braço e encaminhada ao Hospital Municipal.

Segundo a Polícia Civil, Machado estava em prisão domiciliar e tinha antecedentes por homicídio consumado, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A principal suspeita é que a morte tenha sido motivada por desavenças, ainda não esclarecidas.