Homem é morto a facadas por vizinho durante briga em Passo Fundo 

Um homem foi morto a facadas na noite deste sábado (13) no bairro Vila Jardim, em Passo Fundo. A vítima tinha 46 anos.

De acordo com a Brigada Militar, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre vizinhos.

O suspeito teria invadido o terreno do homem, portando uma faca, por volta das 19 horas. Durante a luta corporal, o morador conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra o vizinho, atingindo a cabeça, o pescoço e o tórax da vítima, que morreu no local.

Ainda conforme a Brigada Militar, o homem morto tinha antecedentes criminais, incluindo descumprimento de medida protetiva, porte ilegal de arma, homicídio e outros delitos.