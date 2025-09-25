Segurança

Próximos dias
Notícia

Homem deve ser indiciado por homicídio culposo no caso de incêndio em apartamento de Passo Fundo

José Rudel D'Avila Pinto, 24 anos, e Alice Visentin, 18 anos, morreram após explosão em 2 de agosto. Polícia Civil aguarda últimos laudos 

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS