Segurança

Interceptio II
Notícia

Dupla é presa com 1,5 tonelada de maconha em Erechim

Carga estava escondida em um caminhão abordado na BR-153; veículo tinha como destino a região metropolitana de Porto Alegre

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS