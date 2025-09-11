Dupla é presa com 1,5 tonelada de maconha em Erechim

Maconha tinha como destino a Região Metropolitana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma operação policial resultou na apreensão de 1,5 tonelada de maconha em Erechim, no norte gaúcho, na tarde de quarta-feira (10).

A apreensão ocorreu após uma investigação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes descobriram que um caminhão estava sendo utilizado para o transporte de entorpecentes na região.

Além dele, os criminosos utilizariam um Citroën C3, que funcionaria como o “batedor”, para avisar a presença da polícia na rodovia.

A abordagem do caminhão, com placas de Santiago, ocorreu na BR-153, em Erechim. Os agentes constataram que havia dezenas de pacotes de maconha na carroceria do veículo.

O condutor do carro, emplacado em Alvorada, fugiu da barreira, mas foi parado no bairro Aeroporto, também em Erechim, com o auxílio de um helicóptero da Polícia Civil.

Os motoristas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante. A droga tinha como destino a Região Metropolitana. Segundo a polícia, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no transporte e esclarecer a origem da carga.