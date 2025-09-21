Criminosos utilizam nome do Simpasso para aplicar golpes em servidores de Passo Fundo

Contatos são feitos por número que não é o do Sindicato. Reprodução / Simpasso

O Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo (Simpasso) emitiu um alerta sobre o uso do nome do sindicato por criminosos para aplicar golpes.

Os principais alvos do crime são servidores municipais aposentados. Os golpistas enviam mensagens, utilizando o nome de um advogado, e informam que as vítimas são ganhadoras de uma suposta ação judicial.

Eles solicitam o envio de documentos, dados bancários e quantias em dinheiro por depósito ou transferência. O Simpasso informou que o sindicato e os advogados do setor jurídico não solicitam pagamentos de qualquer natureza por mensagem.

A entidade também reitera que não trocou de número e que as medidas cabíveis para evitar novos contatos estão sendo tomadas.