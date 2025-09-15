Segurança

Norte do RS
Corpo é encontrado enterrado em poço em Fontoura Xavier

Suspeita é de homicídio e de que o corpo seja de um homem desaparecido desde o dia 9 de setembro. Polícia Civil aguarda a chegada da perícia

Tatiana Tramontina

Repórter

