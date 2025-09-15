Corpo é encontrado enterrado em poço em Fontoura Xavier

Um corpo foi encontrado enterrado em um poço no final da tarde desta segunda-feira (15) em Fontoura Xavier, norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado enterrado em uma propriedade na Linha Araçá, por volta das 16h30min.

A polícia trata o caso como suspeita de homicídio. Conforme a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, responsável pelo caso, o corpo está sendo desenterrado e não é possível confirmar ainda o estado da vítima.

Leia Mais Júri de irmãos acusados de serem mandantes da Chacina da Cohab tem data marcada

— A suspeita do homicídio é de que o corpo seja de um homem que estava desaparecido desde o dia 9 de setembro. Outras fontes investigativas nos fazem acreditar que seja o corpo dele. Estas mesmas fontes nos fizeram chegar até o local — disse.