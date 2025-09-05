Com 2 mil casos de violência contra a mulher até agosto, Passo Fundo recebe comissão da Câmara dos Deputados

Passo Fundo recebe nesta sexta-feira (5) a visita da Comissão Externa sobre os Feminicídio no RS, iniciativa da Câmara dos Deputados liderada pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL). Com 2 mil ocorrências de violência contra a mulher até agosto, a cidade do norte gaúcho deve superar o número de medidas protetivas emitidas em comparação com o ano passado.
Assim, o objetivo do encontro é construir um relatório com as principais demandas e lacunas no combate à violência contra a mulher no interior. O evento acontece na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e conta com a presença de representantes da Câmara de Vereadores, Brigada Militar (BM), Polícia Civil e da Rede de Proteção municipal.
Sobre as medidas protetivas, até 30 de agosto foram 1.212 pedidos, contra 1.399 em todo 2024. A estimativa da BM é que o número seja superado em 2025, mas nem todas as solicitações chegam ao efetivo.
— Não é aceitável os casos gravíssimos de feminicídio que têm aumentado ao longo dos anos. A Lei Maria da Penha foi uma conquista, mas precisa ser efetivada. A ideia do relatório é fazer esse raio-x do que funciona e o que não funciona, os gargalos para evitar feminicídios e fazer cumprir as medidas protetivas e uso de tornozeleiras — disse a deputada federal Fernanda Melchionna.
Na reunião, tanto o judiciário quanto a Polícia Civil argumentaram que Passo Fundo não tem tornozeleira eletrônica disponível para monitoramento dos agressores. Então, a Justiça opta pelo pedido de prisão preventiva, para evitar um período de espera até a chegada de tornozeleiras.
Patrulha Maria da Penha
Em relação aos atendimentos em cidades do interior, na região de abrangência de Passo Fundo, a brigada capacita policiais para atuarem na Patrulha Maria da Penha. Todavia, os profissionais não são exclusivos para esse fim.
Atualmente, a Patrulha Maria da Penha é composta por somente quatro policiais militares, duas mulheres e dois homens. A equipe também não tem uma viatura específica para essa patrulha.
Líder da Comissão Externa sobre Feminicídios, a deputada gaúcha Fernanda Melchionna avaliou que o efetivo é muito baixo, não sendo suficiente para suprir a demanda crescente por proteção.
Também participam da visita a deputada federal Maria do Rosário (PT) e a deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que integram a comissão.