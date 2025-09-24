Cofre de joalheria é encontrado dentro de carro queimado em Passo Fundo 

Um carro foi encontrado queimado na manhã desta quarta-feira (24), em Passo Fundo, no norte do RS. No interior do veículo estava um cofre arrombado, que foi retirado de uma joalheria no centro da cidade.
Segundo a Brigada Militar, o automóvel havia sido furtado no início desta semana, no município de Ibiaçá. Ele foi encontrado no loteamento Central Park.
Os criminosos retiraram os bancos traseiros do carro para facilitar o furto à joalheria de Passo Fundo, que ocorreu pouco antes da meia-noite de terça-feira (23). Vizinhos do estabelecimento informaram aos policiais ter visto os suspeitos saindo do local com o cofre.
— Cerca de três a quatro pessoas arrombaram o estabelecimento e retiraram o cofre, de mais de 1,5 metro. Esse veículo foi furtado com o objetivo de utilizar na ação, por isso foram retirados os bancos traseiros, para facilitar transporte — afirmou o comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3° RPMon), tenente-coronel Marcelo Rovani.
Quando os policiais chegaram ao loteamento, todo o conteúdo do cofre já tinha sido levado. O veículo então foi retirado do local e encaminhado para perícia, assim como o cofre.
A joalheria não possui câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação. A Brigada Militar agora faz buscas pelos suspeitos, que até o momento não foram identificados.
