Casal paraguaio é preso transportando mais de 180 quilos de maconha em Seberi

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 185 quilos de maconha na BR-386, em Seberi, no norte do Estado. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (22).

Conforme informações da PRF, os policiais abordaram um veículo modelo Etios com placas do Paraguai, durante fiscalização contra crimes transfronteiriços na rodovia.

Após buscas no interior do carro, a equipe encontrou os tabletes com a droga escondidos no assoalho, para-choques e lataria do automóvel (veja no vídeo abaixo).

Dentro do veículo estava o motorista, um homem de 29 anos, acompanhado de uma mulher de 20 anos. Ambos têm nacionalidade paraguaia.

O casal foi preso em flagrante, enquanto o carro e a droga foram apreendidos. Eles foram encaminhados para registro da ocorrência na polícia judiciária de Santo Ângelo.