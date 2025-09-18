Segurança

Norte do RS
Notícia

Carro de taxista desaparecido é encontrado queimado no interior de Água Santa

Motorista não é visto desde quarta-feira (17). Ele fazia o trajeto de Marau a Passo Fundo quando sumiu

Rebecca Mistura

Repórter

