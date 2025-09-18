Carro de taxista desaparecido é encontrado queimado no interior de Água Santa

Automóvel foi recolhido e vai passar por perícia. Polícia Civil / Divulgação

O carro do taxista Renan Miotto, desaparecido desde quarta-feira (17), foi encontrado queimado na manhã desta quinta-feira (18), em Água Santa, município de 4 mil habitantes no norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, ele saiu de Marau com destino a Passo Fundo quando desapareceu, conduzindo o Ford Focus prata. A família deu falta do homem quando ele não fez mais contato por celular e não retornou para casa.

Leia Mais Análise do projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo deve ser concluída em outubro

O veículo do taxista foi localizado incendiado na localidade de Santo Antônio dos Pinheirinhos, a cerca de 300 metros da BR-285. O motorista ainda não foi encontrado.