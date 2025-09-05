Briga em posto de gasolina termina com um morto a facadas em Vila Maria

Caso foi por volta de 1h desta sexta-feira (5). Corpo de Bombeiros de Marau / Divulgação

Um homem foi morto a facadas em um posto de combustíveis de Vila Maria, município de 4 mil habitantes do norte gaúcho. O caso foi na madrugada desta sexta-feira (5), por volta de 1h.

Segundo a Brigada Miliar, Eroi de Jesus Portella Portela, 43 anos, foi atacado por um colega de trabalho durante uma discussão.

Os dois estavam em um micro-ônibus que levava trabalhadores de Marau para Serafina Corrêa, onde atuariam no carregamento de frangos. Ao parar no posto de combustível, os dois entraram em conflito.

O motivo da briga não ficou claro. Na discussão, o agressor atingiu Portela com facadas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Depois, o autor fugiu a pé pela RS-324, no sentido Vila Maria e Marau. Ele foi localizado e preso em flagrante pela Brigada Militar.