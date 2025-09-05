Segurança

Briga em posto de gasolina termina com um morto a facadas em Vila Maria

Homem foi atacado por colega de trabalho durante parada em estabelecimento às margens da RS-324. Grupo ia de micro-ônibus trabalhar em carregamento de frangos em Serafina Corrêa

Rebecca Mistura

Repórter

