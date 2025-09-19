Bebê atacada por pitbull em Santo Ângelo passa por duas cirurgias de reconstrução facial

Está internada em Passo Fundo, no norte do Estado, uma bebê de um ano e seis meses que foi atacada por um cão da raça pitbull. Lavínia Boeira Muller teve ferimentos graves no rosto e precisou passar por cirurgia.
O ataque aconteceu dentro da casa da família, em Santo Ângelo, na região das Missões, na última terça-feira (16). O cão vivia há cinco anos com os tutores e nunca havia demonstrado comportamento agressivo.
— Ele sempre foi um cachorro muito dócil. Foi criado igual criança, nunca foi agressivo com ninguém. Tinha uma amizade com a minha filha — contou Maria Rita de Quadros Boeira.
A mãe da bebê relatou ainda que a menina estava na sala com o avô, acariciando o cão e chamando-o de “nenê”, quando uma tia pediu que se afastasse. Nesse momento, o pitbull avançou no rosto da criança.
— Não sei o que deu na cabeça desse cachorro. Foi um choque quando isso aconteceu. Coisa que nem a gente acredita — desabafou.
Lavínia Boeira Muller recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional das Missões, onde foi submetida à primeira cirurgia de reconstrução facial. Em seguida, precisou ser transferida para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, para uma segunda intervenção cirúrgica.
Apesar do quadro delicado, a criança está em estado estável. Segundo a mãe, a menina já fala e respira sem ajuda de aparelhos.
Após o ataque, o animal foi recolhido pela prefeitura de Santo Ângelo. O pitbull está em isolamento, será castrado e depois encaminhado para o canil municipal.