Segurança

Norte do RS
Notícia

Aluno é preso com arma de fogo no Instituto Federal de Sertão

Ocorrência foi registrada pela própria instituição no final da manhã desta quinta-feira (11). Jovem de 19 anos foi detido em flagrante

Tatiana Tramontina

Repórter

