Aluno é preso com arma de fogo no Instituto Federal de Sertão

Apesar da ocorrência, atividades seguem normalmente no campus. IFRS Sertão / Divulgação

Um aluno do Instituto Federal (IF) de Sertão foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O caso aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (11), no campus do norte gaúcho.

Conforme a Brigada Militar, uma denúncia foi realizada pela própria instituição de ensino, após alunos terem visto o jovem, de 19 anos, manuseando a arma no banheiro.

No local, testemunhas informaram à polícia que o aluno havia ido embora da instituição em um veículo Celta. O carro foi encontrado estacionado em uma rua próxima ao IF, com o suspeito desembarcando.

Ainda segundo a polícia, o jovem teria corrido para dentro de um quarto em uma residência nas proximidades e simulou estar dormindo. A Brigada Militar realizou buscas no local, onde foi encontrada uma pistola embaixo da cama.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sertão. As atividades do campus seguem normalmente.

Em nota, o Instituto Federal de Sertão afirmou que o campus já adotou as providências necessárias e seguirá os trâmites institucionais. Leia na íntegra:

"O IFRS - Campus Sertão informa que, na manhã de hoje (11/09), ocorreu um episódio envolvendo um estudante da instituição, que foi detido fora das dependências do Campus pelas autoridades policiais após denúncia de porte de arma. Ressaltamos que a ocorrência foi prontamente encaminhada à Brigada Militar.

O campus já adotou as providências necessárias e seguirá os trâmites institucionais previstos nas normativas do IFRS.

Ressaltamos que a segurança da comunidade acadêmica é prioridade absoluta. Reforçamos internamente os protocolos de vigilância e as orientações nas portarias para identificação de qualquer veículo e pessoa que entre na Instituição, bem como estamos realizando o acompanhamento dos estudantes de maneira geral.