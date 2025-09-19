Segurança

54 horas depois
Notícia

Adolescente que desapareceu em Marau é encontrada na casa de investigado por pedofilia em Minas Gerais

Homem de 35 anos foi preso e teve equipamentos eletrônicos apreendidos. Os dois se conheceram através das redes sociais

Günther Schöler

