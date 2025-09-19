Adolescente que desapareceu em Marau é encontrada na casa de investigado por pedofilia em Minas Gerais

Caso contou com o apoio de 30 policiais. Jorge Felipe / Ascom PC RS

Foi encontrada nesta sexta-feira (19) uma adolescente de 14 anos que desapareceu em Marau, no norte do Estado. A jovem estava em Minas Gerais, na casa de um homem de 35 anos investigado por pedofilia.

A Polícia Civil foi acionada pela mãe da adolescente na última quarta-feira (17). Ela informou que a jovem saiu de casa por volta das 6h e mandou mensagens se despedindo.

O trabalho de busca envolveu mais de 30 policiais. Conforme o delegado Norberto Rodrigues, da Polícia Civil de Marau, a investigação teve três fases: primeiro a adolescente foi rastreada até Porto Alegre, depois São Paulo e, por último, Belo Horizonte.

Por volta do meio-dia desta sexta, ela foi localizada pela Delegacia da Mulher (Deam) de Ibirité, cidade de 179 mil habitante na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela chegou a Minas Gerais através de aplicativos de carona.

— Ela conseguiu embarcar e viajar 1,5 mil quilômetros sem que houvesse qualquer tipo de conferência (sobre o fato de ser menor de idade). Isso chama a atenção para a segurança desses aplicativos de carona — disse o delegado Norberto Rodrigues, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta.

A jovem foi resgatada pela Polícia Civil sem ferimentos. A família vai até a capital mineira para buscá-la. O homem foi detido e equipamentos eletrônicos presentes na casa dele foram apreendidos.

Delegado Norberto Rodrigues concedeu entrevista sobre o caso na tarde desta sexta-feira (19). Günther Schöler / Agencia RBS

Contato via redes sociais

Ao cumprir mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram a adolescente na casa de um homem de 35 anos. Ele já tinha sido investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais por pedofilia.

A jovem teria chegado na residência entre o fim da tarde e o início da noite de quinta (18). Os dois se conheceram através de redes sociais e marcaram de se encontrar pessoalmente.

O homem era suspeito de outras ações criminais, mas a perícia ainda deve apontar se o caso envolveu a criação de perfis falsos e e se houve trocas de imagens íntimas.

A investigação, no entanto, já encontrou conversas de cunho romântico e sexual envolvendo o homem e a adolescente. Ainda segundo o delegado, a polícia tenta descobrir se o suspeito teria pagado a viagem da jovem do Rio Grande do Sul até o estado mineiro.

Segundo Rodrigues, o homem tomava precauções para não se expor durante as trocas de mensagens com a adolescente, evitando uma possível identificação.

Alerta para desaparecimentos

Segundo o delegado, o fato de a mãe ter alertado sobre o desaparecimento assim que identificou a saída da jovem foi crucial para elucidar o caso rapidamente.