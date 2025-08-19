Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Dois homens são presos por suspeita de abuso sexual de adolescentes em São Luiz Gonzaga

Um deles era treinador em escolinha de futebol. Trabalho de prevenção é focado em escolas

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS