Dois homens são presos por suspeita de abuso sexual de adolescentes em São Luiz Gonzaga

Em cinco dias, dois homens foram presos preventivamente por suspeita de estupro de adolescentes em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado. As prisões ocorreram na última quinta (14) e nesta segunda-feira (18). Os casos ainda estão em investigação, mas até o momento a Polícia Civil identificou que ambos têm ao menos duas vítimas cada.

Um dos suspeitos é treinador de uma escolinha de futebol, preso por suspeita de estupro de vulnerável. A violência, praticada contra menores de 14 anos, foi descoberta depois de uma denúncia feita à polícia. O homem de 49 anos foi encaminhado ao presídio no dia 14 de agosto.

Já o caso mais recente envolve a prisão de um homem de 28 anos, também suspeito de abuso e exploração sexual contra adolescentes. Segundo a polícia, o indivíduo oferecia dinheiro para menores de 14 anos em troca de relações sexuais. Ele foi localizado e levado ao presídio de São Luiz Gonzaga na segunda-feira.

As prisões preventivas foram realizadas após investigações da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV). Conforme a polícia, os casos não têm relação um com o outro.

Segundo a titular da DPPGV, delegada Tanea Regina Bratz, apesar de não haver estatísticas oficiais, ela percebeu aumento significativo nas denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no município.

— Esse cenário é resultado do trabalho que fazemos nas escolas, de orientação e prevenção. A equipe vai à escola e fala sobre a legislação, mas através de exemplos e linguagem condizente com a faixa etária — explica.

Crime que se repete

Em julho, outros dois homens foram condenados por estupro de vulnerável em São Luiz Gonzaga. As penas, somadas, resultam em mais de 100 anos de detenção.

Em um dos casos, um professor foi condenado a 70 anos de prisão por violência sexual cometida contra três meninos entre os anos de 2023 e 2024. À época, as vítimas tinham menos de 14 anos.

Na segunda situação, um homem foi sentenciado a 31 anos de reclusão por abuso cometido contra uma menina de 11 anos, prima da companheira do condenado. Os episódios ocorreram entre 2020 e 2021.

De acordo com informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os agressores são quase sempre familiares das vítimas até os 13 anos — 64% dos criminosos — ou outras pessoas do círculo de confiança das crianças e adolescentes. Diante do cenário, a delegada reitera a importância da escola para identificar o problema.

— As escolas podem solicitar à delegacia conversas e palestras com a temática violência doméstica ou violência sexual. Trabalhamos os pilares do bem-estar para que crianças e adolescentes tenham capacidade de falar sobre o que não lhes agrada nas relações familiares, de amizades e na própria escola — conclui.

