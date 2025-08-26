Segurança

Norte do RS
Notícia

Suspeitos de integrar grupo criminoso são presos por participação em homicídio em Soledade

Ação investiga também uma tentativa de homicídio. Os crimes ocorreram em maio e novembro de 2024

Rebecca Mistura

Repórter

