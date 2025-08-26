Suspeitos de integrar grupo criminoso são presos por participação em homicídio em Soledade

Alvos são dois homens de 27 anos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira (26) dois homens de 27 anos investigados por envolvimento em um homicídio e uma tentativa de homicídio cometidos em Soledade, no norte do Estado, em 2024.

Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra os indivíduos nos bairros Fontes e Ipiranga.

As apurações indicam que os alvos têm participação direta em uma tentativa de homicídio registrada por câmeras de segurança, em maio de 2024, no bairro Farroupilha. Na ocasião, a vítima dirigia um Corolla blindado que foi alvejado com mais de 40 tiros de pistola, espingarda e carabina.

Outro caso em investigação é um homicídio ocorrido no terreno de uma quadra de padel, no centro de Soledade. Maurício Rodrigues dos Santos, 31 anos, foi morto com mais de 10 tiros. A polícia trata o crime como execução.

A investigação também apontou que os dois presos estariam planejando um novo homicídio a mando de uma liderança da organização criminosa.

A ofensiva é um desdobramento da Operação Cerco Fechado, que investiga a atuação do crime organizado na região norte do Estado.