Soldado diz ter sido agredido por militares em quartel de Alegrete

Caso teria ocorrido em julho dentro do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, em Alegrete.

Um soldado de 19 anos, morador de Passo Fundo, diz ter sido agredido por três militares dentro do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, em Alegrete, na Fronteira Oeste. Segundo ele, os colegas o arrastaram para dentro de um alojamento, onde foi imobilizado, colocado de cabeça para baixo e agredido com chutes, pontapés e um cabo de vassoura.

O caso teria acontecido em julho. Imagens mostram hematomas que, de acordo com o advogado do jovem, seriam consequência das agressões.

O advogado Júlio César Rodrigues afirma que o soldado manteve o silêncio por medo e vergonha e só relatou o ocorrido à família após ser intimado a depor no Inquérito Policial Militar.

Ainda segundo o advogado, depois das agressões o militar teria sido obrigado a participar de uma marcha de mais de 10 quilômetros.

Ele teria passado mal e, dias depois, diagnosticado por um psiquiatra com transtorno do pânico e ansiedade. O jovem recebeu atestado médico para 30 dias de afastamento.

Rodrigues também declarou que, mesmo com o laudo médico, o quartel teria exigido o retorno do soldado sob pena de deserção. O militar voltou a Alegrete para passar por inspeção médica militar e permanece no quartel.

— Nosso objetivo é trazê-lo para Passo Fundo para que ele faça o tratamento aqui. Que ele compareça nas inspeções quando chamado, mas que permaneça em Passo Fundo enquanto persistir o tratamento. Como não conseguimos isso administrativamente com o quartel, a medida tomada foi um mandado de segurança que ainda não saiu o resultado — disse o advogado.

O que diz o Exército

O Inquérito Policial Militar foi instaurado no dia seguinte ao suposto fato. A investigação segue em sigilo.

Em nota, o Exército informou que não compactua com condutas que atentem contra a integridade física ou moral de seus integrantes e que o militar está no quartel para cumprir a legislação vigente, recebendo atendimento médico e psicológico.

Em outro comunicado emitido na tarde desta quinta-feira (12), o tenente coronel comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), Carlos Artur Cestari Corrêa da Cunha, disse que todos os envolvidos estão recebendo os tratamentos legais previstos. Leia a nota na íntegra:

"Nota à imprensa

O Comando desta Organização Militar informa que todos os envolvidos estão recebendo os tratamentos legais previstos e que, visando melhor acolher as necessidades de tratamento de médico solicitado por um dos envolvidos, esse foi encaminhado para Organização Militar de Saúde (Hospital da Guarnição Militar de Alegrete), onde, no dia 13, às 8h, será submetido à nova inspeção médica, para cumprir as normas técnicas previstas nos regulamentos de saúde do Exército, em especial da NTPMEx (Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas no Exército).

Todos os remédios legais foram adotados para a manutenção das garantias individuais dos militares envolvidos. Cabe salientar que tais providências foram implementadas com o objetivo de preservar integralmente seus direitos e sua integridade física e psicológica.

O Comando desta Organização Militar reitera que não compactua, em nenhuma hipótese, com condutas que atentem contra a integridade física ou moral de seus integrantes, reafirmando seu compromisso com a disciplina, o respeito e o cumprimento da legislação vigente.