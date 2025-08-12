Segurança

De Passo Fundo
Notícia

Soldado diz ter sido agredido por militares em quartel de Alegrete

Relato aponta que colegas o colocaram de cabeça para baixo e agrediram com chutes, pontapés e um cabo de vassoura. Exército abriu inquérito policial militar para investigar o caso

Mariah Coi

Enviar email

g1 RS

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS