Polícia prende suspeito da morte de mulher encontrada às margens da BR-468, em Palmeira das Missões

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (12), um homem de 55 anos suspeito pela morte de Laisdiani Gomes da Silva de Arruda, 38, em Palmeira das Missões, no norte do Estado.

O corpo da mulher foi encontrado no dia 15 de julho, às margens da BR-468, próximo ao trevo de acesso ao município.

A vítima foi morta com um tiro. A arma utilizada, uma espingarda modificada artesanalmente, também foi apreendida.

Leia Mais Perícia balística deve apontar dinâmica no caso de trio morto em confronto com BM de Passo Fundo

Segundo a polícia, a motivação do crime ainda não foi esclarecida. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões e permanece à disposição da Justiça.