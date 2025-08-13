Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia prende suspeito da morte de mulher encontrada às margens da BR-468, em Palmeira das Missões

Laisdiani Gomes da Silva de Arruda, 38 anos, foi morta com disparo de arma de fogo

GZH Passo Fundo

