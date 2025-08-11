Polícia indicia três pessoas por furto de cartões de crédito em Frederico Westphalen

Cartões foram furtados em show dos Paralamas do Sucesso realizado em Frederico Westphalen no dia 16 de maio de 2025. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Polícia Civil indiciou três pessoas por furtar cartões de crédito durante show realizado no Parque de Exposições de Frederico Westphalen, no norte gaúcho, em maio.

Conforme o inquérito, remetido à Justiça na última quinta-feira (7), os suspeitos têm entre 30 e 35 anos e foram presos em Minas Gerais.

A investigação apontou que os três se apresentavam como vendedores ambulantes de bebidas durante os shows. Quando as vítimas iam fazer o pagamento, os autores do golpe pegavam o cartão, inseriam nas máquinas de pagamento, mas afirmavam que a transação falhou.

Na hora de devolver o objeto, entregavam outro cartão. Logo depois, usavam os cartões furtados para fazer compras de alto valor em nome das vítimas.