Polícia indicia três pessoas por furto de cartões de crédito em Frederico Westphalen

Trio furtou os itens durante show no Parque de Exposições, em maio. Suspeitos se apresentavam como vendedores ambulantes de bebidas 

Günther Schöler

