Polícia indicia três pessoas por furto de cartões de crédito em Frederico Westphalen

A Polícia Civil indiciou três pessoas por furtar cartões de crédito durante show realizado no Parque de Exposições de Frederico Westphalen, no norte gaúcho, em maio.
Conforme o inquérito, remetido à Justiça na última quinta-feira (7), os suspeitos têm entre 30 e 35 anos e foram presos em Minas Gerais.
A investigação apontou que os três se apresentavam como vendedores ambulantes de bebidas durante os shows. Quando as vítimas iam fazer o pagamento, os autores do golpe pegavam o cartão, inseriam nas máquinas de pagamento, mas afirmavam que a transação falhou.
Na hora de devolver o objeto, entregavam outro cartão. Logo depois, usavam os cartões furtados para fazer compras de alto valor em nome das vítimas.
Os furtos foram registrados e a Polícia Civil localizou os três suspeitos em Minas Gerais. Eles foram presos em flagrante por associação criminosa junto com outros 103 cartões bancários furtados.