Polícia indicia homem que jogou combustível em mulher de Ijuí por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil indiciou o homem de 38 anos que jogou combustível e tentou atear fogo em uma mulher de 46 anos em Ijuí, no noroeste do RS. Ele foi denunciado por tentativa de feminicídio.

O caso aconteceu no último dia 7 de agosto, no bairro Lambari, por volta do meio-dia. O homem foi preso em flagrante e segue detido preventivamente desde então.

O suspeito usava tornozeleira eletrônica e tinha registro de boletins de ocorrência e medidas protetivas de outras sete mulheres em Ijuí, Santo Ângelo e Ajuricaba.

O homem foi indiciado no dia 12 de agosto, com inquérito remetido ao Poder Judiciário e analisado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A vítima em questão não tinha medida protetiva contra o acusado.

À época do crime, a mulher de 46 anos conseguiu fugir e pediu ajuda a vizinhos, que acionaram a Brigada Militar. No local, os policiais identificaram e prenderam o agressor.

Conforme o delegado responsável pela investigação, Ricardo Miron, o suspeito "agia com ameaça, injúria e vias de fato".