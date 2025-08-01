Polícia indicia enteado suspeito de matar madrasta a facadas em Vila Maria

Crime foi cometido na residência da família. Guilherme de Abreu / Rádio Vang FM

A Polícia Civil indiciou um jovem de 20 anos pela morte da madrasta de 45 anos. Ele está preso desde o dia do crime. O caso aconteceu no dia 16 de julho, em Vila Maria, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Tatiane dos Santos Gomes.

A mulher foi morta a golpes de facão dentro de casa. O enteado foi indiciado por feminicídio qualificado. O agravante foi incluído por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Tatiane foi atacada pelas costas.

Segundo Norberto Rodrigues, delegado responsável pelo caso, a motivação do crime foi uma desavença familiar.

— Ele queria que o pai voltasse a se relacionar com a mãe, então entendemos que tinha uma desavença, uma briga entre eles (madrasta e enteado) — explicou.

No dia do crime, colegas de trabalho da vítima foram até a casa dela depois de não conseguirem contatá-la. No local, encontraram o corpo de Tatiane e um facão com vestígios de sangue.

O jovem, identificado como Gabriel Dias Alves, foi preso em flagrante — e segue preso preventivamente.

O inquérito foi remetido ao Ministério Público. A polícia não soube informar se ele já possui defesa constituída no caso.