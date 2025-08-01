Segurança

Feminicídio
Notícia

Polícia indicia enteado suspeito de matar madrasta a facadas em Vila Maria

Tatiane dos Santos Gomes, de 45 anos, foi golpeada pelas costas. O suspeito, de 20 anos, está preso desde o dia do crime

GZH Passo Fundo

