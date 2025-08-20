Polícia flagra adolescente recebendo dinheiro falso em agência dos Correios de Constantina

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (20), enquanto retirava uma encomenda com notas falsas na agência dos Correios de Constantina, no norte do RS. O jovem foi flagrado com R$ 2 mil em cédulas que teria comprado pela internet.
A ação aconteceu depois que a Polícia Federal informou que existia um pacote suspeito nos Correios da cidade do norte gaúcho. Os agentes da Civil foram até o local e aguardaram a retirada da encomenda.
O adolescente pegou o pacote e, quando saía do local, foi abordado pelos policiais. Dentro da caixa de papelão estavam cédulas de R$ 100 e R$ 200.
Aos policiais, o menor de idade afirmou que comprou o dinheiro falso através de uma rede social.
O adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional equiparado ao crime de moeda falsa e encaminhado ao Ministério Público, que dará seguimento ao processo.