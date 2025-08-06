Polícia faz operação contra grupo que aplicava golpe em cooperativas de crédito no RS

A Polícia Civil de Passo Fundo realizou nesta quarta-feira (6) uma operação para combater um grupo suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu em 13 cidades do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, resultando na prisão de uma pessoa.

A Operação Suporte teve como alvos suspeitos de participar de um grupo que aplicou golpes em uma cooperativa de crédito financeiro no Estado. Os crimes começaram a ser registrados durante o ano de 2024 em diversas agências desta instituição.

Conforme o delegado Venícius Demartini, responsável pela investigação, os criminosos entravam em contato com as agências afirmando que eram colaboradores da área de TI. Usando termos técnicos e apresentando conhecimento de como os sistemas da instituição funcionavam, afirmavam que estavam fazendo testes de segurança.

O teste, que serviria para atualizar os softwares de segurança, consistiria em uma transferência de valores para uma conta específica. Quando a movimentação de fato acontecia, os criminosos rapidamente transferiam o dinheiro para diversas outras contas.

Ao todo, a Polícia Civil identificou a participação de 52 pessoas físicas e jurídicas. As empresas fantasmas eram usadas para transferir o dinheiro dos golpes.

Na manhã desta quarta-feira (6), cerca de 100 policiais participaram da operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, Canoas, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Porto Alegre, Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Arvorezinha, Pelotas, Joinville (SC) e São José (SC).