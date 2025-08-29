Polícia Civil prende quatro homens e uma mulher em ação contra o tráfico no norte do RS

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. Polícia Civil / Divulgação

Cinco pessoas foram presas em flagrante, quatro homens e uma mulher, durante a Operação Rastro Verde, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28).

A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas na região de Getúlio Vargas e Erechim.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. Com os suspeitos, foram apreendidos comprimidos de êxtase, maconha, medicamentos vendidos de forma ilegal e petrechos utilizados no tráfico.

As investigações apontam para a existência de uma rede de distribuição de entorpecentes, articulada por diferentes indivíduos da região. A ação mobilizou efetivos de toda a 11ª Região Policial, que também contou com apoio da Delegacia de Polícia de Sertão.