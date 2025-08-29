Segurança

Operação Rastro Verde
Notícia

Polícia Civil prende quatro homens e uma mulher em ação contra o tráfico no norte do RS

Com os suspeitos, foram apreendidos comprimidos de êxtase, maconha, medicamentos vendidos de forma ilegal e petrechos utilizados no tráfico

GZH Passo Fundo

