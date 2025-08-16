Polícia Civil prende dupla suspeita de aplicar golpes do bilhete em Passo Fundo

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no golpe do bilhete premiado durante a Operação Bilhete Trancado, na manhã deste sábado (16) em Passo Fundo. Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão.
O caso que motivou a operação envolve uma idosa de 79 anos, moradora da zona sul de Porto Alegre, que teve prejuízo estimado em R$ 165 mil em março deste ano.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos fazem parte de uma associação especializada em aplicar o golpe do bilhete premiado, que consiste em enganar vítimas — geralmente idosas — simulando a necessidade de ajuda para resgatar um suposto prêmio de loteria (veja o modus operandi abaixo).
Nos mandados, os agentes também apreenderam celulares, documentos e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.
Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. Os dois homens têm antecedentes criminais por aplicar o mesmo tipo de estelionato.
Investigação continua
A operação é resultado de investigação conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, com apoio da Delegacia Regional de Passo Fundo.
O delegado Marcos Meirelles, responsável pela investigação, reforçou a importância da cooperação entre as delegacias e alertou para os danos aos atingidos:
— O prejuízo emocional e financeiro causado por esses golpes é enorme. Essa investigação é resultado de um trabalho técnico e minucioso que visa coibir esse tipo de crime que afeta, principalmente, pessoas vulneráveis.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas do grupo.
Como funciona o golpe do bilhete premiado
O golpe foi noticiado pela primeira vez na imprensa na década de 1930, mas, segundo a polícia, ainda engana muita gente devido à encenação elaborada pelos golpistas.
Confira como os estelionatários agem, na maioria dos casos:
Fique atento para não cair em golpes
- Evite conversar com estranhos na rua e na frente de caixas eletrônicos;
- Mantenha bem guardadas quantias em dinheiro e cartões de débito e crédito, bem como outros pertences pessoais;
- Preste atenção, pois, em geral, mais de uma pessoa participa desse golpe;
- Jamais forneça seus dados bancários, cartões e senhas para qualquer pessoa desconhecida;
- Fique atento aos telefonemas de pessoas estranhas, principalmente de outros Estados. Em geral, ocorre uma primeira conversa para ter informações da vítima para em seguida aplicar o golpe;
- Se alguém realmente possuir um bilhete premiado, não irá dividir o prêmio com outra pessoa, ainda mais um desconhecido, por nenhum motivo. O ganhador também não irá vender esse prêmio em troca de dinheiro vivo, pois em algum momento o premiado obterá a quantia;
- Caso seja mais uma vítima desse crime, não deixe de registrar a ocorrência na Polícia Civil.