Polícia Civil prende dupla suspeita de aplicar golpes do bilhete em Passo Fundo

Além da prisão, ação, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no golpe do bilhete premiado durante a Operação Bilhete Trancado, na manhã deste sábado (16) em Passo Fundo. Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão.

O caso que motivou a operação envolve uma idosa de 79 anos, moradora da zona sul de Porto Alegre, que teve prejuízo estimado em R$ 165 mil em março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos fazem parte de uma associação especializada em aplicar o golpe do bilhete premiado, que consiste em enganar vítimas — geralmente idosas — simulando a necessidade de ajuda para resgatar um suposto prêmio de loteria (veja o modus operandi abaixo).

Leia Mais Motorista morre em acidente de trânsito na RS-472 em Santa Rosa

Nos mandados, os agentes também apreenderam celulares, documentos e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. Os dois homens têm antecedentes criminais por aplicar o mesmo tipo de estelionato.

Investigação continua

A operação é resultado de investigação conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, com apoio da Delegacia Regional de Passo Fundo.

O delegado Marcos Meirelles, responsável pela investigação, reforçou a importância da cooperação entre as delegacias e alertou para os danos aos atingidos:

— O prejuízo emocional e financeiro causado por esses golpes é enorme. Essa investigação é resultado de um trabalho técnico e minucioso que visa coibir esse tipo de crime que afeta, principalmente, pessoas vulneráveis.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas do grupo.

Como funciona o golpe do bilhete premiado

O golpe foi noticiado pela primeira vez na imprensa na década de 1930, mas, segundo a polícia, ainda engana muita gente devido à encenação elaborada pelos golpistas.

Confira como os estelionatários agem, na maioria dos casos:

Fique atento para não cair em golpes