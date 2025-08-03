Polícia Civil investiga incêndio que destruiu duas casas em Não-Me-Toque

A Polícia Civil investiga o que pode ter causado o incêndio que destruiu duas casas na noite de sábado (2) em Não-Me-Toque, no norte gaúcho.
As estruturas ficavam na Rua Mimosa, no bairro Santo Antônio, e foram completamente destruídas pelas chamas. Outras três residências vizinhas sofreram danos superficiais devido à alta temperatura provocada pelo incêndio. Ninguém ficou ferido.
Conforme o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada por volta das 19h e, ao chegar no lado, encontrou as casas já tomadas pelas chamas. O fogo foi controlado pelos Bombeiros Voluntários de Não-Me-Toque e Corpo de Bombeiros de Carazinho.
Inicialmente o caso foi registrado como incêndio culposo, quando não há intenção de provocar o fogo. Porém moradores indicaram um homem que vivia em uma das casas destruídas como o responsável pelo início das chamas.
O homem foi detido pela Brigada Militar e encaminhado ao Hospital Beneficência Alto Jacuí, em Não-Me-Toque, para exame de corpo de delito. Depois, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Carazinho para registro da ocorrência.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito não pôde ser ouvido pois estava embriagado no momento da abordagem. Como nenhuma testemunha confirmou que o incêndio foi proposital, ele foi liberado. A Polícia Civil investiga o caso.