Polícia Civil investiga incêndio que destruiu duas casas em Não-Me-Toque

A Polícia Civil investiga o que pode ter causado o incêndio que destruiu duas casas na noite de sábado (2) em Não-Me-Toque, no norte gaúcho.

As estruturas ficavam na Rua Mimosa, no bairro Santo Antônio, e foram completamente destruídas pelas chamas. Outras três residências vizinhas sofreram danos superficiais devido à alta temperatura provocada pelo incêndio. Ninguém ficou ferido.

Conforme o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada por volta das 19h e, ao chegar no lado, encontrou as casas já tomadas pelas chamas. O fogo foi controlado pelos Bombeiros Voluntários de Não-Me-Toque e Corpo de Bombeiros de Carazinho.

Leia Mais Duas pessoas ficam feridas após incêndio em apartamento no centro de Passo Fundo

Inicialmente o caso foi registrado como incêndio culposo, quando não há intenção de provocar o fogo. Porém moradores indicaram um homem que vivia em uma das casas destruídas como o responsável pelo início das chamas.

O homem foi detido pela Brigada Militar e encaminhado ao Hospital Beneficência Alto Jacuí, em Não-Me-Toque, para exame de corpo de delito. Depois, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Carazinho para registro da ocorrência.