Polícia Civil investiga grupo suspeito de furtar suínos para financiar tráfico em Santo Ângelo

A Polícia Civil e a Inspetoria Veterinária de Santo Ângelo, no noroeste gaúcho, investigam um grupo criminoso responsável por furtar mais de 20 suínos de uma empresa da cidade para financiamento do tráfico de drogas.

Uma ação no fim da tarde de segunda-feira (4), conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato no Rio Grande do Sul (Decrab), apreendeu um animal e identificou um dos criminosos, que foi interrogado. O caso foi registrado no bairro Indubras.

A investigação tem como objetivo desarticular um esquema criminoso que, somente nas últimas semanas, já causou mais de R$ 6 mil em prejuízos.

Conforme a polícia, o crime rural acontece desde o início do ano em uma empresa do município.

— A empresa fez diversas ocorrências desde o início do ano. O animal foi apreendido e o possuidor conduzido até a Decrab para prestar esclarecimentos. Ele confessou que os suínos servem para custear a compra de drogas — afirma o delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab).

O animal furtado e apreendido foi encontrado por meio de uma identificação na orelha entre outros animais.

— Não houve flagrante do furto. O animal já havia sido furtado há dias, por isso o homem não foi preso em flagrante, mas responderá por furto — explica.