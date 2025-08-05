Segurança

Prejuízo
Notícia

Polícia Civil investiga grupo suspeito de furtar suínos para financiar tráfico em Santo Ângelo

Nas últimas semanas, esquema causou mais de R$ 6 mil em prejuízos. Homem confessou que animais servem para custear a compra de drogas

Tatiana Tramontina

Repórter

