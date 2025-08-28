Polícia Civil deflagra operação contra fraude em leilões virtuais de gado no RS

Mandados de busca foram cumpridos em Passo Fundo, Nicolau Vergueiro e Ibirapuitã. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na quarta-feira (27), a Operação Lance Falso, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que fraudava leilões virtuais de gado vivo no Rio Grande do Sul. A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Camaquã, e contou com apoio de unidades de Passo Fundo.

Foram cumpridos mandados de busca em Passo Fundo, Nicolau Vergueiro e Ibirapuitã, onde os agentes apreenderam provas relevantes e identificaram dois suspeitos, de 42 e 45 anos.

Segundo a investigação, o grupo usava dados de pecuaristas sem autorização para se cadastrar em plataformas de leilões online. Com isso, conseguiam arrematar animais e pressionavam pela liberação do transporte do gado antes da confirmação do pagamento.

Em um dos casos, um leiloeiro chegou a entregar 30 cabeças de gado avaliadas em R$ 83,5 mil em Soledade. Outro pecuarista, de Marques de Souza, teve seus dados utilizados em diferentes tentativas de fraude, incluindo o arremate de 84 bovinos em fevereiro deste ano. Em algumas situações, os criminosos chegaram a fornecer números de telefone de terceiros, como o de um catador de lixo, para dificultar o rastreamento.

A Polícia Civil investiga a prática de falsidade ideológica, falsidade de documento particular, estelionato, furto mediante fraude e associação criminosa. Somadas, as penas para esses crimes podem ultrapassar 25 anos de reclusão. As investigações seguem em andamento.