Poder público e Brigada Militar estudam formas de reforçar policiamento em Passo Fundo

Comandante-geral da Brigada Militar do Estado, Cláudio dos Santos Feoli, esteve à frente das discussões. Reprodução RBS TV / Divulgação

Comandantes das 21 regiões da Brigada Militar estão reunidos em Passo Fundo nesta quinta-feira (28) para uma Reunião do Conselho Superior do órgão. O encontro busca discutir assuntos estratégicos para a Região Norte e deve seguir até a sexta-feira (29).

Entre os assuntos debatidos estão o reforço de 20 novos profissionais para o efetivo da cidade, aquisição de novas viaturas e as estratégias para formar um cinturão de segurança no norte gaúcho.

Leia Mais Nova cadeia pública de Passo Fundo deve ser modelo no Estado em segurança e ressocialização

— Estamos com uma redução nos indicadores criminais e queremos conter todos eles, como furto de veículos e homicídios — comentou o comandante-geral da Brigada Militar do Estado, Cláudio dos Santos Feoli.

Ele explicou que o encontro vai também além das estratégias, abordando mudanças legislativas e os desafios da segurança pública. Justamente por isso, representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores são convidados a participar do evento.

Guarda Armada

BM, prefeitura e câmara de Pasos Fundo avaliaram convênio para criação de Guarda Municipal Armada. Reprodução RBS TV / Divulgação

Uma alternativa ao projeto de criação da Guarda Municipal Armada em Passo Fundo foi discutida na ocasião. A ideia é seguir um modelo adotado em São Paulo, com convênio entre Município e Estado, para que policiais civis e militares trabalhem na segurança da cidade nos dias de folga da escala.

— Seria uma novidade para Passo Fundo, se conseguirmos avançar. Já provocamos discussões com o Estado e pretendemos ter uma parceria mais forte com a BM — disse o prefeito Pedro Almeida.

Leia Mais Empresa doa fuzis à Polícia Civil de Passo Fundo em reconhecimento a investigação de estelionato