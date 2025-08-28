Poder público e Brigada Militar estudam formas de reforçar policiamento em Passo Fundo

Comandantes das 21 regiões da Brigada Militar estão reunidos em Passo Fundo nesta quinta-feira (28) para uma Reunião do Conselho Superior do órgão. O encontro busca discutir assuntos estratégicos para a Região Norte e deve seguir até a sexta-feira (29).
Entre os assuntos debatidos estão o reforço de 20 novos profissionais para o efetivo da cidade, aquisição de novas viaturas e as estratégias para formar um cinturão de segurança no norte gaúcho.
— Estamos com uma redução nos indicadores criminais e queremos conter todos eles, como furto de veículos e homicídios — comentou o comandante-geral da Brigada Militar do Estado, Cláudio dos Santos Feoli.
Ele explicou que o encontro vai também além das estratégias, abordando mudanças legislativas e os desafios da segurança pública. Justamente por isso, representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores são convidados a participar do evento.
Guarda Armada
Uma alternativa ao projeto de criação da Guarda Municipal Armada em Passo Fundo foi discutida na ocasião. A ideia é seguir um modelo adotado em São Paulo, com convênio entre Município e Estado, para que policiais civis e militares trabalhem na segurança da cidade nos dias de folga da escala.
— Seria uma novidade para Passo Fundo, se conseguirmos avançar. Já provocamos discussões com o Estado e pretendemos ter uma parceria mais forte com a BM — disse o prefeito Pedro Almeida.
Para o Executivo, a polícia de Passo Fundo é qualificada e pode ser ainda mais aproveitada. Com o convênio, o objetivo é ter um policiamento ostensivo mais robusto, com profissionais capacitados e que já conhecem as características da cidade.