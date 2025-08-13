Segurança

Sem prazo
Notícia

Perícia balística deve apontar dinâmica no caso de trio morto em confronto com BM de Passo Fundo

Dois homens e um adolescente foram atingidos após terem atirado contra viatura. Família de uma das vítimas questiona versão

Rebecca Mistura

Repórter

