Segurança

De janeiro a junho
Notícia

Passo Fundo tem menos furtos, mais abigeato e mantém média de crimes violentos no primeiro semestre

Homicídios passionais, de difícil prevenção, representam até 50% dos casos na cidade 

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS