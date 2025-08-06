Passo Fundo tem menos furtos, mais abigeato e mantém média de crimes violentos no primeiro semestre

Crimes relacionados ao tráfico de drogas e disputas entre organizações criminosas são mais difíceis de elucidar. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

Apesar de Passo Fundo ter registrado queda na maioria dos índices criminais no primeiro semestre de 2025, o município manteve a média do último ano de 23 vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI) — que incluem homicídios, feminicídios e latrocínios, por exemplo. O dado é da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), referente ao período de janeiro a junho deste ano.

Janeiro teve a maior redução no número de mortes: foram cinco neste ano, contra oito em 2024 — o mês que registrou o maior índice desde 2011.

A característica dos homicídios registrados em Passo Fundo difere do padrão observado no restante do Estado, explica o tenente-coronel Marcelo Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3° RPMon). Enquanto em muitas regiões os crimes passionais representam cerca de 20% a 30% dos casos, no município esse tipo de ocorrência chega a responder por até 50% dos homicídios.

Essas mortes, geralmente, são motivadas por conflitos familiares, brigas de bar ou desentendimento entre vizinhos:

— Não conseguimos trabalhar este índice de uma maneira mais repressiva. São praticamente impossíveis de prever.

Para a Polícia Civil, esse tipo de crime é elencado como "fatos da vida", quando não há relação com tráfico de drogas e nem disputas entre organizações criminosas.

— São fatos corriqueiros, de difícil prevenção, inclusive.Não se tratando de execução relacionada a organizações criminosas, a elucidação tem mais chance de ocorrer e mais rapidamente. Tradicionalmente, temos uma média de cerca de 80% de resolução — afirma o delegado regional Adroaldo Schenkel.

A cidade também registrou um caso de latrocínio, crime que não ocorreu no primeiro semestre do ano passado. Mas, destaca Schenkel, o indicador de resolução de CVLI em Passo Fundo é sempre alto.

Aumento no abigeato

Na análise do semestre, o município também apresentou aumento nos casos de abigeato. De janeiro a junho deste ano, foram 11 ocorrências, número 175% maior que os casos registrados no mesmo período de 2024.

Segundo Rovani, a Brigada Militar intensifica o patrulhamento rural como forma de enfrentamento esse tipo de crime:

— Detectamos que o número de abigeatos estava subindo muito rápido e começamos com ações. Muitas das ocorrências, quando registram, os produtores até já sabem quem foi.

As operações são conduzidas por equipes especializadas e preparadas para atuar em regiões de difícil acesso, com foco na prevenção do abigeato e arrombamentos, porte ilegal de armas, além do tráfico de drogas. Durante os patrulhamentos, os agentes realizam abordagens, visitas às comunidades e repassam orientações preventivas a moradores e produtores rurais.

Diminuição nos furtos

Furto de veículos reduziu aproximadamente 17% nos primeiros seis meses do ano em comparação com 2024. Lívia Stumpf / Agencia RBS

O número de furtos registrados em Passo Fundo apresentou queda no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, foram 890 ocorrências, contra 1.077 no mesmo período do ano passado. A redução foi de aproximadamente 17%.

Conforme o comandante do 3° RPMon, parte da diminuição nos furtos está ligada ao reforço na atuação da Brigada Militar durante a madrugada, com foco em abordagens preventivas.

Outro dado chama a atenção: o número de roubos a veículos caiu pela metade. Rovani destaca que Passo Fundo enfrentava, até o ano passado, a atuação intensa de quadrilhas especializadas no crime.

— Chegavam a levar três veículos por dia entre roubo e furto. Eles roubavam veículos mais antigos, que não tinham seguro, simplesmente para fazer a extorsão do proprietário depois. O objetivo não era o furto, mas sim a extorsão. Em outubro do ano passado, foram 36 no mês, mais de um por dia — relembra.

Neste ano, outro grupo criminoso passou a atuar na cidade. Desta vez, com foco em furtos de caminhonetes Hilux.