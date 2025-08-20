Operação em três municípios combate organização criminosa suspeita de extorsões e ameaças

A Polícia Civil de Soledade, no norte do Estado, realiza na manhã desta quarta-feira (20) uma operação contra uma organização criminosa investigada por extorsões e ameaças contra empresários da região.
Até o momento, dez pessoas foram presas — sendo que três já estão recolhidas no sistema prisional. As prisões ocorreram nos bairros Fontes, Botucaraí e Ipiranga. A ação segue em andamento.
São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em Soledade, Barros Cassal e Caxias do Sul.
Denominada Oculi Legis, a ofensiva tem apoio das delegacias regionais do interior de Passo Fundo, Erechim e Carazinho. Participam da ação 55 policiais, com o uso de 17 viaturas e apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil.