Operação contra o tráfico de drogas prende 16 pessoas no noroeste do RS

Uma operação policial contra o tráfico de drogas prendeu 16 pessoas na Região Noroeste. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em pontos de venda de entorpecentes ainda ativos nas cidades de Ijuí, São Luiz Gonzaga e São Borja.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, além de 13 mandados de prisões preventivas, duas temporárias e uma em flagrante. Em São Luiz Gonzaga foram realizadas 12 prisões, em São Borja duas e em Ijuí uma.
Durante as buscas, a polícia encontrou uma porção de maconha que levou à prisão em flagrante de jovem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas.
Conforme o delegado Rogério Junges, de São Luiz Gonzaga, a investigação é um desdobramento de ações de busca e apreensão que acontecem desde o mês de maio, dentro da Operação Bullock. Em julho, os líderes do grupo, que está à frente do tráfico na região, foram presos, o que possibilitou mapear a estrutura criminosa.
Com esta segunda fase da operação, o número de prisões ligadas ao esquema atinge agora a marca de 51 pessoas detidas no ano.