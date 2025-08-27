Operação contra o tráfico de drogas prende 16 pessoas no noroeste do RS

Prisões aconteceram em três cidades da Região Noroeste. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação policial contra o tráfico de drogas prendeu 16 pessoas na Região Noroeste. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em pontos de venda de entorpecentes ainda ativos nas cidades de Ijuí, São Luiz Gonzaga e São Borja.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, além de 13 mandados de prisões preventivas, duas temporárias e uma em flagrante. Em São Luiz Gonzaga foram realizadas 12 prisões, em São Borja duas e em Ijuí uma.

Leia Mais Ijuí registra dois homicídios em menos de três horas

Durante as buscas, a polícia encontrou uma porção de maconha que levou à prisão em flagrante de jovem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme o delegado Rogério Junges, de São Luiz Gonzaga, a investigação é um desdobramento de ações de busca e apreensão que acontecem desde o mês de maio, dentro da Operação Bullock. Em julho, os líderes do grupo, que está à frente do tráfico na região, foram presos, o que possibilitou mapear a estrutura criminosa.