Operação contra o tráfico de drogas prende 16 pessoas no noroeste do RS

Ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em pontos de venda de entorpecentes de Ijuí, São Luiz Gonzaga e São Borja

GZH Passo Fundo

