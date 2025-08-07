Operação contra o golpe do bilhete premiado prende três pessoas em Passo Fundo

Prisões aconteceram em Passo Fundo e também em Balneário Camboriú. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina, em parceria com a polícia gaúcha, resultou na prisão de três pessoas em Passo Fundo, no norte do Estado. Ao todo, a ação que busca combater estelionatários prendeu 11 pessoas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná desde o dia 28 de julho.

Dentro da Operação Statera, a investigação da Delegacia de Combate ao Estelionato de Joinville (SC) apontou que integrantes de uma mesma família aplicavam o golpe do bilhete premiado em idosos.

Nesta segunda (4) e terça-feira (5), duas pessoas foram presas em Passo Fundo por suspeita de envolvimento no esquema. Um terceiro foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Ao longo dos 11 dias de ação, foram cumpridas diversas ordens judiciais em área nobre de Balneário Camboriú (SC) e também na cidade do norte gaúcho. Além das prisões, foram feitos bloqueios de contas, valores em criptoativos e também objetos.

