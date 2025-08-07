Segurança

Statera
Notícia

Operação contra o golpe do bilhete premiado prende três pessoas em Passo Fundo

Ao longo de 11 dias de ação nos três estados da região sul, 11 pessoas foram detidas por suspeita de estelionato

Günther Schöler

