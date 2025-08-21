Onze pessoas são presas em operação com maior apreensão de ecstasy da história de Marau 

Uma ação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas na manhã desta quinta-feira (21) em Marau, no norte do Estado. Foram cumpridos sete mandados de prisões preventivas e quatro em flagrante.

Durante as diligências, os policiais apreenderam drogas, entre elas maconha, crack, cocaína e três mil comprimidos de ecstasy. A apreensão da droga sintética é a maior da história de Marau, conforme a polícia.

A Operação Rodeio e Bagagem Oculta buscou coibir o tráfico de drogas e capturar suspeitos de uma tentativa de homicídio, ocorrida no mês de julho. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca no município.