Onze pessoas são presas em operação com maior apreensão de ecstasy da história de Marau 

Uma ação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas na manhã desta quinta-feira (21) em Marau, no norte do Estado. Foram cumpridos sete mandados de prisões preventivas e quatro em flagrante.
Durante as diligências, os policiais apreenderam drogas, entre elas maconha, crack, cocaína e três mil comprimidos de ecstasy. A apreensão da droga sintética é a maior da história de Marau, conforme a polícia.
A Operação Rodeio e Bagagem Oculta buscou coibir o tráfico de drogas e capturar suspeitos de uma tentativa de homicídio, ocorrida no mês de julho. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca no município.
Participaram da operação 60 policiais e 22 viaturas das delegacias da região de Passo Fundo, Nova Alvorada, Casca, Serafina Corrêa, Guaporé, Ernestina, Tapejara, Ciríaco e David Canabarro.