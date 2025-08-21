Segurança

Norte do RS
Notícia

Onze pessoas são presas em operação com maior apreensão de ecstasy da história de Marau 

Três mil comprimidos da droga sintética foram encontrados em ação contra tráfico. Suspeitos de tentativa de homicídio também foram presos

Rebecca Mistura

Repórter

