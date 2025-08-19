O que causou o vazamento de gasolina em posto de combustíveis de Erechim; mais de 120 pessoas seguem fora de casa

Um erro no descarregamento de gasolina em um posto de combustíveis de Erechim, no norte do Estado, causou o vazamento que interdita três prédios desde o fim da tarde de segunda-feira (18). Mais de 120 moradores seguem fora de casa e 70 hóspedes de um hotel foram realojados.

O posto fica na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Espírito Santo. Foram evacuados dois prédios residenciais e o Ibis Hotel, pois existe risco de explosão. Ainda não há previsão para que os moradores voltem para casa.

RELEMBRE Vazamento de gasolina em posto de combustíveis força a interdição de três prédios em Erechim

Conforme a coordenadora jurídica da Rede de Postos Tradição, Marja Antunes de Oliveira, a equipe suspeitou do vazamento por conta do cheiro forte de combustível.

Ao acionar a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), foi identificado o problema: um erro profissional no descarregamento do combustível, ocorrido durante o abastecimento do tanque subterrâneo.

— O vazamento foi na região do subsolo de dois prédios e do hotel. O combustível infiltrou no solo e se espalhou. Acabou gerando vapores no subsolo dos prédios. Estamos trabalhando para fazer a limpeza também com equipamento de exaustão, para eliminar qualquer risco iminente para os moradores — explicou.

Na manhã desta terça-feira (19), buracos começaram a ser abertos nas paredes da garagem do hotel para que o gás tóxico gerado na evaporação do combustível seja liberado.

A empresa não estima a quantidade de líquido que vazou, mas constatou que o problema acontecia há pelo menos três dias. Trabalham no local equipes da rede de postos, agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Fepam.

— Estamos com aparelhos exaustores para remover esses vapores, sugando o ar para diminuir essa quantidade. Ao longo do dia vamos avaliar novamente. O risco não é grande, mas é uma medida de segurança que a gente tem — explica a bióloga da Fepam, Cleonice Kazmirczak.