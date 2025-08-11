Segurança

Em 2026
Notícia

Nova cadeia pública de Passo Fundo deve ser modelo no Estado em segurança e ressocialização

Casa prisional terá 800 vagas e vai ajudar a desafogar o atual presídio. Objetivo é que nova unidade receba apenas condenados

Francieli Alonso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS