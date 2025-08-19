"Não há mais risco de explosão", diz comandante dos bombeiros sobre vazamento de gasolina em Erechim

Área está isolada desde o fim da tarde de segunda-feira (18). Gherusa Cassol / Agencia RBS

O vazamento de gasolina, causado por um erro no descarregamento de combustíveis de um posto em Erechim, já não oferece risco de explosão. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (19).

Os dois prédios e o hotel interditados no fim da tarde de segunda-feira (18) já foram reabertos. Ao todo, cerca de 190 pessoas chegaram a ficar desalojadas. O posto de combustíveis segue interditado.

— Atualmente não há mais risco de explosão e também não há risco de nenhuma fonte de ignição no local. Foi analisado todo o perímetro novamente com os medidores de gases, então todas as pessoas já podem adentrar no perímetro — disse o comandante do 7º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), tenente-coronel Alessandro Vicente Bauer.

O posto fica na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Espírito Santo. De acordo com o comandante, os militares foram acionados após moradores sentirem um cheiro muito forte de gasolina nas proximidades.

Conforme a coordenadora jurídica da Rede de Postos Tradição, Marja Antunes de Oliveira, o problema foi identificado como sendo um erro profissional no descarregamento do combustível, ocorrido durante o abastecimento do tanque subterrâneo.

— Havia vazamento de combustível que chegava em um prédio abaixo do posto e duas edificações laterais. De imediato, foi isolado todo o perímetro de risco com relação a isso e acionados os órgãos ambientais para trabalhar junto nessa ocorrência — explicou Bauer.

Na manhã desta terça-feira (19), buracos começaram a ser abertos nas paredes da garagem do hotel para que o vapor gerado na evaporação do combustível fosse liberado. Ainda de acordo com o tenente-coronel, "os níveis eram com concentração próximo à explosividade".

— Através de uma empresa que é especializada nessas questões de incidentes ambientais, está sendo efetuada a remoção do tanque para verificar onde se teve vazamento e também eliminar todos aqueles dejetos contaminados na região — complementa.

Após a eliminação dos vapores e da limpeza, o posto será novamente avaliado e um novo laudo será emitido para liberar o espaço.