Mulher que jogou bebê pela janela em Santo Ângelo vai responder ao processo em liberdade

A Justiça concedeu liberdade provisória à mulher que jogou o próprio filho da janela de um prédio em Santo Ângelo, na região das Missões. O caso aconteceu no domingo (3), no centro da cidade. Após a queda do bebê de menos de um ano, a mulher também se atirou da janela.

Conforme a delegada Elaine Maria da Silva, a liberdade provisória está condicionada à continuidade do tratamento psicológico da mulher. Ela segue internada no Hospital Regional das Missões, de Santo Ângelo.

Entre as obrigações, a suspeita deverá seguir tratamento psiquiátrico regular mediante comprovação ao juízo a cada 30 dias, além de comparecer periodicamente ao Juízo para justificar as suas atividades, o que deve ocorrer logo após receber alta hospitalar.

Leia Mais Passo Fundo tem menos furtos, mais abigeato e mantém média de crimes violentos no primeiro semestre

— Também foram concedidas medidas de proteção ao bebê, que proíbem a mãe de se aproximar e manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas. Segundo relato dos familiares, a mãe do bebê está gestante de três meses e segue internada no hospital, submetendo-se a tratamento psiquiátrico — completou a delegada.

O caso é investigado como tentativa de homicídio.

Relembre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê, de menos de um ano, foi arremessado do segundo andar e socorrido pelo pai, que o levou às pressas ao Hospital Santo Ângelo. Após lançar a criança, a mulher também se jogou da janela.

Ela foi encontrada pelas autoridades caída no chão, com fortes dores nos membros inferiores, e também foi encaminhada ao hospital.