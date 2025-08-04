Mulher é presa suspeita de jogar bebê de um ano em açude em Planalto

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio cometida por uma mulher contra o próprio filho, um bebê de um ano, em Planalto, no norte do Estado.
O caso aconteceu no último sábado (2), na reserva indígena Pinhalzinho. Segundo a polícia, a mulher de 27 anos arremessou o bebê em um açude. A criança foi salva por uma testemunha que presenciou o fato.
O bebê foi encaminhado para atendimento no Hospital Medianeira, em Planalto. O estado de saúde dele é estável. A suspeita foi presa em flagrante pela Brigada Militar e apresentada na delegacia. Ela optou por ficar em silêncio.
Um inquérito será instaurado nesta segunda-feira (4) pela Delegacia de Polícia de Planalto, que vai apurar mais detalhes do crime.