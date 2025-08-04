Segurança

Norte do RS
Notícia

Mulher é presa suspeita de jogar bebê de um ano em açude em Planalto

Criança foi salva por testemunha que presenciou o fato e encaminhada ao hospital. Suspeita foi presa em flagrante

Rebecca Mistura

Repórter

