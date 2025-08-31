Mulher é presa por tentativa de homicídio em Soledade

Na madrugada deste domingo (31), uma mulher de 26 anos foi presa por tentativa de homicídio em Soledade, no norte do RS. Ela atacou uma jovem de 22 anos com golpes de faca. A vítima foi encaminhada ao hospital.

Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 3h30min, em uma casa de festas localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Missões. A agressora é ex-namorada do companheiro da vítima, o que teria motivado um desentendimento que terminou nas facadas.

Depois da agressão, a Brigada Militar realizou buscas e localizou a suspeita, que foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Soledade. A ocorrência foi registrada como homicídio doloso tentado.

Por causa dos ferimentos, a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital de Caridade Frei Clemente para atendimento médico. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Já a agressora foi levada para o Presídio Estadual de Soledade, onde permanece à disposição da Justiça.

