MP denuncia suspeito de jogar combustível na ex-companheira em Ijuí

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou o homem de 38 anos suspeito de jogar combustível e tentar atear fogo em uma mulher em Ijuí, no noroeste do Estado.

A denúncia foi apresentada na última quinta-feira (21), pelo promotor Valério Cogo. De acordo com ele, o denunciado tem histórico de agressões contra mulheres, além de outras condenações criminais. Ele usava tornozeleira eletrônica no dia do crime.

O caso aconteceu no dia 7 de agosto, no bairro Lambari. O homem foi preso em flagrante e segue detido preventivamente. Caso o judiciário aceite a denúncia, ele se tornará réu por tentativa de feminicídio.

De acordo com a denúncia, o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima, de 46 anos. Ele teria invadido a casa da mulher e tentado matá-la queimada, usando combustível.

A mulher conseguiu escapar e buscar socorro com vizinhos, que a encaminharam para atendimento médico sem ferimentos graves.