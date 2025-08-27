Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

MP denuncia suspeito de jogar combustível na ex-companheira em Ijuí

O homem de 38 anos está preso preventivamente desde o dia do crime, em 7 de agosto

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS