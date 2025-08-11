Motociclista sofre acidente com moto roubada e é preso na RS-324

Homem tinha revólver com a numeração raspada. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca / Divulgação

Um motociclista foi preso na noite de domingo (10) após se acidentar na RS-324 em Casca, próximo ao povoado de Migliavacca, no norte do Estado.

Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca (SCAB), o homem foi encontrado ferido no acostamento da rodovia. Durante o atendimento, os bombeiros recolheram com o condutor um revólver com a numeração raspada.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) esteve no local e verificou que o motociclista tinha mandado de prisão em aberto e passagens pela polícia.

Além disso, os policiais também constataram que a motocicleta pilotada pelo homem era roubada e transitava com placas adulteradas.