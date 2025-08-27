Morador de São José do Ouro é morto na frente de casa

Um homem de 43 anos foi morto por disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (26) em São José do Ouro, no norte do Estado.
O homicídio ocorreu no bairro Planalto, por volta das 20h. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rodrigo Alves Pinto, estava em casa quando os criminosos pararam um carro em frente à residência e o chamaram.
Ao sair no portão, o morador foi alvejado e morreu no local. Os autores fugiram e ainda não foram identificados. O local ficou isolado para trabalho da perícia e a polícia investiga a motivação do crime.