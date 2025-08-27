Morador de São José do Ouro é morto na frente de casa

Um homem de 43 anos foi morto por disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (26) em São José do Ouro, no norte do Estado.

O homicídio ocorreu no bairro Planalto, por volta das 20h. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rodrigo Alves Pinto, estava em casa quando os criminosos pararam um carro em frente à residência e o chamaram.

