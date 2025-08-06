Ministério Público pede internação de adolescente por ataque em escola de Estação

Agressor assumiu sozinho a autoria do ataque. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) solicitou à Justiça a aplicação de medida socioeducativa de internação para o adolescente de 16 anos que invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, matou um aluno e feriu outras três pessoas. O caso aconteceu no dia 8 de julho em Estação, no norte do Estado.

O pedido foi feito na segunda-feira (4), pela Promotoria de Justiça de Getúlio Vargas, após a conclusão da fase de instrução do processo. O adolescente responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Leia Mais Adolescente que atacou escola em Estação agiu sozinho, diz delegado

No primeiro dia da audiência, realizada no dia 29 de julho, foram ouvidas 16 testemunhas de acusação, entre elas uma das vítimas do ataque, além da professora e dos pais de alunos que estavam na escola. Já no segundo dia, prestaram depoimentos quatro testemunhas de defesa e, ao final, foi ouvido o agressor.

A manifestação do MP foi apresentada nos memoriais, etapa posterior à produção de provas. Além de ouvir as testemunhas, também foram realizadas perícias psicológica e psiquiátrica.

O promotor Alexandre Vinícius Murussi justificou o pedido afirmando que a internação é necessária para proteção da sociedade e resposta institucional à gravidade da violência cometida.

O processo segue para as alegações finais da defesa e, depois, será julgado pela juíza responsável.

Relembre o caso

As investigações foram concluídas pela Polícia Civil no dia 16 de julho. O adolescente assumiu a autoria do crime e foi responsabilizado por atos infracionais equiparados a homicídio consumado pela morte de Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, e por 39 tentativas de homicídio praticadas contra alunos e uma professora.

A perícia feita em celulares da família apontou que o adolescente participava de comunidades online que abordam o tema, embora de forma superficial. As investigações concluíram que o autor agiu sozinho.